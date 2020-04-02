新冠肺炎疫情嚴峻，除了在前線對抗病毒的醫護人員身處險境外，身處與群眾接觸第一線，維持治安的警察，也常面對不確定的風險中，南投立委馬文君特別號召埔里鎮的志工媽媽們製作一批簡易防護面罩，送至南投縣警局埔里分局，由分局長方秋梅代表受贈，善心舉動，讓員警非常感動。

警察勤務包羅萬象，但總是站在第一線維持社會秩序，不確定因素太多，例如時有耳聞，不少新冠肺炎居家隔離或檢疫者，不好好安分待在家裡，非要到處趴趴走，此時就要仰賴轄區員警以最快的速度找人，因此自身的防疫措施，絕對不可少。

立委馬文君特別號召埔里鎮的志工媽媽們製作一批簡易防護面罩，其中160個已送達埔里分局，讓口罩之外，又多了一層防護，馬文君表示，感謝所有參與製作防護面罩的志工姐妹們，希望此舉能為辛勞的警察人員加油打氣，略盡棉薄之力，祈願大家共同度過這次的難關！

分局長方秋梅表示，在這防疫物資缺乏的時期，感謝立委馬文君照顧所有警察人員，而這批面罩可供同仁在值勤與民眾接觸時，有效阻隔飛沫之噴濺，讓同仁能更安心的執勤，為轄區居民打造一個安心的生活環境。

(中時 )