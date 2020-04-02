「基隆三浦春馬」林右昌超會扭 大跳洗手舞藏彩蛋。(影/林右昌UChange FB)

新冠肺炎疫情延燒，最近全球很夯的「洗手舞」，民進黨議員接力開始拍片，近日議員許家蓓也被點名接力，她的影片中藏了大彩蛋，找來了吳怡農客串，只是他沒跳舞只有噴酒精。許家蓓跳完洗手舞後cue基隆市長林右昌，林右昌也立刻回說「這個戰帖我接了」，然後今天他就PO出影片了，點名蔡阿嘎一起來跳洗手舞。

林右昌臉書PO文說，「我接受了台北市議員許家蓓 的戰帖，來PK洗手舞了！看起來很複雜，想不到向來很沒有律動感的我也可以很快就學會了」。林右昌說自己是趁著愚人節時候偷練，而他選擇在連假開始第一天，提醒大家好好洗手，好好吃飯，好好防疫。

影片一曝光後，許多網友紛紛留言「市長會扭！」、「超軟Qㄟ」、「嘴角不小心失守」、「OS: 真是要了我的老命」、「永遠的C位」、「我喜歡市長的圍裙」、「為什麼市長穿圍兜兜？」。

各國的洗手舞不太一樣，台灣醫生大力提倡洗手要「內外夾弓大立腕」的七字訣，再搭配韓國歌曲「ANY SONG」，而這也在綠營政壇掀起一股洗手旋風。

(中時電子報)