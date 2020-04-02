面對新冠肺炎疫情，政府強制徵收口罩，規定民眾只能限量購買，但同時蔡英文總統卻又宣布將捐贈1000萬個口罩給美國與歐盟成員等國家，引發質疑。國民黨立委葉毓蘭今日也在臉書發文，呼籲政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，國人還有很多人買不到口罩。

葉毓蘭表示，對於前衛生署長楊志良發起捐款幫助義大利靈醫會神父呂若瑟買口罩的活動，她也想出力，但是，她的疑問是： 她們捐錢可以買口罩寄到羅馬嗎？口罩是已經列管的醫療物資，連要寄給家人，都必須等到4／9日後申請，才能兩個月寄三十個口罩給二親等內的親人。

而對於昨天蔡英文總統宣布將要捐贈一千萬片口罩給歐美國家，台灣要打口罩的國際盃，葉毓蘭表示她要提醒政府： 受人點滴，要湧泉以報。向我駐教廷大使館求助的義大利靈醫會神父呂若瑟，他和許多義大利神父幾乎大半輩子都留在台灣，幫助台灣，他們是我們的大恩人。

葉毓蘭表示她從1／23開始，還沒有買過口罩，如果能夠，她希望把她可以買的量額，都捐給台灣的大恩人們。請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上。義大利的疫情如此嚴重，我們看到有許多神職人員和醫療團隊在義大利犧牲自己照亮別人的感人事蹟。教廷是我們在歐洲唯一的邦交國，請把國際盃的主力放到幫助這些對我們有恩的神職人員，請把口罩交由我國駐教廷大使館轉交!

(中時 )