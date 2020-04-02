二和公園。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

幼童遊戲安全不容馬虎！台中市政府建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，以更嚴格標準強化安全設施，並取得專業檢驗單位合格證明認證，目前已完成78處合格證明；另因應新冠肺炎疫情，市府也要求維護廠商加強兒童遊具及公園全面消毒作業，提供更安心、友善的遊戲場域。

「與時俱進才能貼近使用！」建設局長陳大田表示，台中市在公園、綠地、廣場及園道內設置兒童遊戲場計有556處，陸續完成階段性優化，取得專業檢驗單位證認，以符合福部頒布的「兒童遊戲場設施安全管理規範」及CNS12642、CNS12643等相關國家標準，讓孩子玩得開心、健康、有保障。

建設局指出，市府推動「台中美樂地計畫(Taichung Melody)」，去年完成49座友善共融公園、14處陽光廁所，今年持續推動並全面進行兒童遊戲場安全檢測作業，包含各遊具安全間距、鋪面地墊緩衝能力、遊戲場告示牌說明內容更新等，目前已有78處兒童遊戲場取得認證合格。

陳大田強調，打造安全的遊戲場所是市府努力目標，將持續優化各區公園及遊戲場，盼導入更多元的遊戲，增加全齡與身障者使用機會，同時融入在地特色，讓孩子們快樂成長。

(中時 )