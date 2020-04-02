龜山區萬壽路1段、青山路2段3月31日起實施區間測速。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段3月31日起實施區間測速，上路執法取締2天來違規件數達962件，龜山分局表示，2路段設有區間測速照相，汽、機車限速50公里，呼籲汽機車駕駛人依速限行駛。

龜山分局於龜山區萬壽路一段雙向與青山路，雙向執行區間平均速率執法，自3月31日0時啟用後、累計至4月1日，2日超速違規件數達962件，其中青山路（往新莊）超速違規86件、青山路（往龜山）超速違規15件；萬壽路（往桃園）超速違規767件、萬壽路（往迴龍）超速違規94件。

龜山分局分析超速違規件數，仍主要集中於清晨6至10時及下午16至20時為最大宗，其中又以萬壽路一段雙向件數達861件，佔區間平均速率執法近9成。

目前「最速者」是一位重機車騎士，3月31日9時30分在龜山區萬壽路一段(往桃園)，測得1150公尺距離通過秒數為49秒，換算時速高達84.5公里，超速34.5公里。另外龜山區青山路二段(往新莊），重機車騎士測得1728公尺距離通過秒數為76秒，換算時速高達81.8公里，超速31.8公里。

龜山警方呼籲民眾，萬壽路及青山路均為桃園對外主要聯絡道路之一，也是桃園交通事故發生重點路段。執法僅為手段，希望提醒民眾減速慢行，降低速度所造成的交通事故傷害。

(中時 )