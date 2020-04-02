因應新冠肺炎，中央流行疫情中心指揮官陳時中日前規定「社交距離注意事項」，除應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有無法維持就應戴口罩。但今天行政院院會後的記者會，官員們既沒有維持社交距離又不戴口罩，讓國民黨立委葉毓蘭不禁在臉書發文質疑，難道用於防疫的社交距離規範只適用在陌生人？

葉毓蘭表示，奉公守法的她，很努力的奉行順時中，昨天一早到電台上黃暐瀚節目時，她倆都乖乖全程戴口罩，因為廣播同時有直播，如果中間相隔1.5公尺，無法同時入鏡，只在事後站在安全距離後摘下口罩拍照。上政論節目要不要戴口罩，趙少康昨晚在他的節目上也提出質疑。

葉毓蘭接著說，然而今天行政院院會後的記者會，簡直是令她傻眼到不行，除了交通部長林佳龍，所有人都不戴口罩，包含那個要求我們要保持社交距離的衛福部長陳時中。

當有記者詢問官員這樣有相隔1.5公尺嗎？為什麼不戴口罩時，陳時中解釋，社交指引所說的戴口罩是針對陌生人的「非特定人士」，在座閣員天天都在一起開會，都是特定人士，所以沒有配戴口罩。

葉毓蘭不禁酸到，原來是這樣啊？!講清楚嘛! 黃暐瀚、趙少康，你們請的來賓都是特定人士，不是陌生人的非特定人士，不必戴口罩了。非陌生人在市內可以不要戴口罩沒有社交距離了。

(中時 )