網路大量流竄新冠肺炎疫情假消息，竟然出現假冒防疫指揮官陳時中名義的假消息，要大家端午節過後再看疫情控制情況的「提醒文」，調查局假訊息防制中心溯源追查，發現是新北市的鄭姓民眾及花蓮的劉姓民眾散播，2日分別由新北市調查處、花蓮縣調查站將2人約談到案後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》移送法辦。

調查局指出，近日臉書、LINE社群謠傳以抗疫指揮官陳時中署名的消息，內容為「中華民國衛福部長：陳時中提醒大家：再次強調：別出門，端午節（6月25日）過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧！這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！——陳時中」。

新北市鄭姓眾散播冒陳時中名義的假消息。（調查局提供）

花蓮劉姓民眾散播冒陳時中名義的假消息。（調查局提供）

中央疫情指揮中心發現這則消息後立即通報調查局，並澄清陳時中指揮官所發布。假訊息防制中心溯源追查，發現新北市的鄭姓民眾及花蓮的劉姓民眾散播，將2人約談到案，並證實他們確有散布不實訊息後移送法辦。

調查局再次呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )