疫情持續蔓延，口罩實名制第3波口罩預購今天展開，4月9日起隔14天可以購買成人口罩9片或小孩口罩10片。針對總統蔡英文宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。有網友認為，「口罩會不會捐太快啊？」一名網友神回：「現在捐最有價值，當然捐啊！」

網友在PTT八卦版發文表示，「世界疫情爆發，行有餘力，能幫助別人當然是好事。但現在大家買口罩還要排隊，14天也只能買9個，根本就還不夠用。真的要送別國幫助防疫，至少也要等到人人每天都能買到一個口罩再說吧，自己國人都不夠用拿去送別人，叫國人做何感想。」

網友紛紛留言表示時機ok，「太慢就不用捐了。」、「時機過了，要捐人家也不需要。」、「時間正好，完全正確。」、「台灣都境外移入，捐國外醫護才是迫切，才能降低境外移入機會。」、「完全不會，應該再早點捐。」、「雪中送炭比起錦上添花來的好。」

不過也有網友表示反對，「奇怪，當初限制出口大聲叫好的人，現在出口又大聲叫好了，風向？」、「捐太快？日產都還沒1500。」、「疫情越來越嚴重，現在夠不代表未來夠。」、「不多些庫存做因應，反而忙著撒口罩做功德？」、「14天14個再捐吧，現在捐只是讓人民靠北。」

(中時電子報)