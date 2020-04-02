美國海軍2艘醫療船前往洛杉磯港口協助救治新冠病患，但一名加州火車駕駛員卻懷疑美軍準備接管洛杉磯，竟故意讓火車脫軌意圖撞擊停在港口邊的醫療船。

據《美聯社》報導，美國司法部在一份新聞稿中說，這輛火車頭周二於港口邊脫軌衝出圍欄與數列障礙物後，在距美海軍醫療船慈悲號(Mercy)230公尺處停下來後。事件沒有造成任何人受傷。

報導稱，這位火車駕駛員莫雷諾(Eduardo Moreno)以破壞火車罪名遭到檢察官起訴，司法文件中指出，莫雷諾在偵訊中坦承他是故意讓火車脫軌去撞醫療船，目的在引起全世界人們注意到這裡正在發生什麼事。

莫雷諾說，他懷疑仁慈號是因為新冠病毒疫情要接管洛杉磯或其他類似目的，他並且，此事他獨自行動，且是臨時起意，非預謀行事。

洛杉磯港發言人桑菲爾德（Phillip Sanfield）表示，該火車機車頭沒有靠慈悲號醫療船。機車頭與醫療船之間隔著一個大型停車場，還要跨過一條水道才可能接近慈悲號。

桑菲爾德說，火車駕駛並非受雇於洛杉磯港，可能是處理貨運的太平洋港灣公司的工作人員。目前撞壞的機車頭有少部份燃油洩漏，港口運作未受影響。

莫雷諾在肇事後逃離現場，但遭加公路警察逮捕，由於事出突然，美聯邦調查局反恐小組和洛杉磯港警察局正聯合進行調查。

慈悲組織本週抵達洛杉磯港，它將提供一千張病床，協助處理快速增加的新冠病毒患者醫療工作。

(中時電子報)