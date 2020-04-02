高雄橋頭糖廠捷運站附近空地今(2日)下午驚傳女子桶屍案，讓許多資深刑警回憶起4年前，中橫公路關原路段也發生一起震驚社會桶屍命案。2015年9月，男子陳鴻儒先將情敵陳彰克殺害後塞入鐵桶內棄屍中橫關原路段，接著又殺死賭友賴光雄企屍同一地點。本案經台中地院一審判處他2個死刑，楊男上訴二審，台中高分院今年2月認為楊素行不佳，且行凶手法駭人，犯案後不見悔意，駁回上訴。

檢警調查，2015年9月27日中橫公路關原段118.9K處懸崖，發現因賭債糾紛遇害的第一樁桶屍案，死者賴光雄家屬10月5日上午前往招魂，在119.2K處看見一 個綠色鐵桶卡在3樓半高的邊坡，並散發出陣陣惡臭，赫然發現第2起桶屍案，死者為陳彰克。

第一起桶屍案爆發後，涉嫌犯案的楊鴻儒被收押，直到第2起桶屍後被發現後，發現第2桶屍案發生時間比第一起更早，且死者均與楊鴻儒熟識，但楊嫌矢口否認兩起案件與他有關。

檢方由物證去還原案情，發現楊男所駕駛的凌志休旅車外觀疑遭清洗過，且車尾保險桿有5道刮痕，且有油漆痕跡；模擬兩名死者應該是遭先以強力鎮靜安眠劑迷昏後，被放置在副駕駛座，而楊男開副駕駛座車門後，將鐵桶靠在車門旁，能夠獨立將整個陷入昏迷的被害人，以倒栽蔥方式塞進鐵桶內。

由於屍體狀態已經腐敗難以辨識，經解剖後發現賴姓死者的舌骨斷裂、陳姓死者並無，研判被害人被推進鐵桶當時可能是處於昏迷狀態，但經過3、4小時顛陂到棄屍處，早已窒息死亡。

對於檢方查獲的上百件物證，楊鴻儒還是辯稱，「載的是廢棄物，不是屍體。」矢口否認犯案。

(中時電子報)