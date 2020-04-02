台茂漢來上海湯包滿800元即贈經典甜品。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂周三周五推出美食優惠，連續5周精選28間餐廳各國美食，像是漢來海港85折、開飯川食堂滿500元抵100元、TGI FRIDAYS豬肋排買一送一，還有桃園獨家的漢來上海湯包、沐越等都有超值優惠，邀民眾逛台茂、安心享用超值美食。

台茂購物中心3月26日至4月30日連續五周，規劃周三周五饗美食優惠，精選28家各國美味餐廳任您選，北台灣首家的「漢來上海湯包」消費滿800元即贈經典甜品掛霜紅豆糖糕、奶皇南瓜團子各一份；桃園首家「沐越」消費滿500元即贈價值280元香酥豬一份。「京都勝牛」周三消費滿500元現折抵100元。另外「添好運」、「原燒」、「NINI尼尼義大利餐廳」、「大戶屋」等多家餐廳也配合台茂推出獨家餐點優惠或點餐送小菜等。

「漢來海港」於周三、周五憑MORE利卡消費即享85折優惠；「開飯川食堂」推出消費滿500元現折抵100元、滿1,000元折200元優惠活動；「TGI FRIDAYS」周三消費滿300元就送價值260~350元開胃菜一份、周五則有豬肋排買一送一。

咖啡輕食周三、周五於LOUISA咖啡消費，滿150元送經典蛋糕；莫凡比餐廳則享有85折優惠；凡購買喫茶趣鮮奶茶系列，相同茶飲第二杯半價，可寄杯無期限；Haagen-Dazs周三買2球送一球，周五是巴菲聖代買一送一優惠。

美食街天天都享全品項第二件65折，於3月26日至4月30日期間連續35天，指定6間店家點餐，內用外帶都可享全品項第二件65折。春購檔期，除了來台茂享全館滿仟送佰優惠外，還能安心享用超值美食，台茂也以高規格加強餐飲衛生與環境消毒，讓顧客可以安心享用餐點。

(中時 )