今日連續假期第一天，統一獅落實經營台南，結合臺南市政府文化局共同舉辦「跟著萊恩遊古蹟」活動，邀請民眾一起體驗臺南文化古蹟的美，也特別推出「萊恩遊古蹟明信片」提供民眾搜集印章兌換限量明信片，活動為期一個月，昨日正式開跑，也讓民眾認識台南文化古蹟享受不一樣的樂趣。充滿童趣及教育的活動，今日臺南市各古蹟景點也有許多家長一起同樂參與。

今日下午統一獅萊恩特別來到「安平古堡」、「安平樹屋暨德記洋行」與「億載金城」擔任神秘嘉賓，與民眾互動玩遊戲，配合政府防疫措施，萊恩也戴上口罩，宣導民眾外出活動要隨身攜帶口罩，現場猜拳遊戲，也特別規劃安全距離，讓民眾能安心參加活動，也嚴格要求參加活動者務必帶口罩。

萊恩與小朋友玩猜拳遊戲，不忘保持「安全距離」。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

為了讓更多民眾認識「統一獅萊恩」，球團也特別為萊恩準備專屬名片，今日活動沿途逛安平老街時，萊恩也強力推薦自己讓更多民眾及旅客認識「萊恩」，甚至還有攤位民眾逗趣的跟萊恩裝「哭哭」，直呼「今年不能進場看比賽」，萊恩立刻遞上名片，邀請民眾追蹤萊恩ＩＧ（帳號unilions.1），逗趣模樣也讓民眾笑開懷。

宣導防疫人人有責，萊恩也擔任重任成為球隊宣傳大使，特別錄製「跟著萊恩認識自我防疫」拍攝影片，簡單介紹「帶口罩」、「量體溫」、「勤洗手」及「拱手替代握手」四項原則，希望透過簡單逗趣影片，陪伴民眾一起共同度過每一天。

(中時 )