李文亮等14名湖北疫情防控一線犧牲人員被評為首批烈士

曾因在網上傳出最初新冠疫情警訊被稱為「吹哨人」的武漢中心醫院眼科醫師李文亮，稍早前獲得大陸官方對其案情進行平反後，近日再由湖北省政府評定為新冠疫情防控人員首批「烈士」稱號。

據《央視新聞》報導，從湖北省退役軍人事務廳獲悉，湖北省人民政府評定王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍等14名犧牲在新冠肺炎疫情防控一線的人員為首批「烈士」。

其中江學慶、李文亮、梅仲明等人是武漢中心醫院醫師，劉智明是武昌醫院院長，夏思思是武漢協和江北醫院醫師，彭銀華則是武漢江夏區第一人民醫院醫師。

該公告稱，這14名人員「奮不顧身、堅守一線，同時間賽跑，與病魔較量，日夜守護人民群眾生命安全和身體健康。致敬！送別英雄！」

「烈士」稱號是由大陸國務院內政部、公安部、省級政府與解放軍評定的榮譽稱號，所有參與革命戰爭、歷次對外戰爭或在中共政治運動中對敵鬥爭因而犧牲者，經評定其功績後贈「烈士」稱號並了褒揚，其家屬則以「烈屬」身份接受國家撫 恤優待。2014年全國人大通過將每年9月30日設為「烈士紀念日」，並舉行紀念烈士活動。

(中時電子報)