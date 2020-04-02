政府擬發酷碰券，網友反應。（圖／取自PTT）

行政院今（2）日舉行臨時院會，不少民眾相當關心振興折扣券，經濟部表示，酷碰券（coupon）主要是希望能刺激消費，每人每月上限1000元。

經濟部規劃酷碰券將以行動支付為主，搭配敬老卡回饋，行動支付消費優惠25％，即打七五折，每人每月優惠上限1,000元，主要目的是銜接振興抵用券，計畫先執行3個月。

網友指出，當年痛罵消費券的人，論調就是「與其發錢不如拿去做建設」，現在這政策不過是購物金變成折價券，一樣是降價促銷手法，單純就是價格刺激，本質上跟消費券就是相同的東西。網友質疑，當年戰消費券的覺青，現在跑來挺折價券！？

有民眾留言回應，「消費券屌打酷碰券」、「敢質疑綠色消費券？」「人家光黨證跟台灣價值就打死你了」、「我超買，你違規，OK？」「本來消費券就好用多了，一堆無腦覺青見藍就反」、「 覺青有什麼標準？不然怎麼叫雙標黨」！

(中時電子報)