如果3月中旬申請失業救濟人數達到330萬，這還不夠令人震驚，那麼上週申請失業救濟的美國人人數可能會飆升至更高，目前的統計還是330萬人，但這應還不是最終數據，因為許多州的電腦統計系統因人數爆增而不堪負荷當機。

根據財經媒體MarketWatch的經濟學家調查，在3月22日至3月28日的7天內，大約有400萬人被解僱或休假，已經成功申請了失業救濟。估計範圍從最低的100萬到最高的525萬。

目前已提報的330萬人數字可能會向上修正。消息來源指出，新增的成千上萬的失業人口，讓許多州的電腦系統無法負荷而崩潰，因而重新提交申請。

紐約、紐澤西和加州就是遭受此類故障的州。儘管加州州長表示，自3月13日以來，新的失業人數增加了130萬，但勞工部上一次每週的統計卻不足20萬。

在過去的幾周中，成千上萬人被解僱或休假，因為大多數州都下令關閉除必須業務以外的所有的商業活動。受災最嚴重的是那些主要迎合消費者並與人們面對面打交道的企業：機場、酒店、內用餐廳、零售商、美髮沙龍、瑜伽館、體育館等。

在冠狀病毒危機之前，失業人數在一周內從未增加超過69.5萬人。但不久之後，失業總人數可能會超過2007到2009年大衰退期間的1530萬。

美國聯邦政府已介入，以提供更慷慨的失業救濟金和放寬可以領取失業金資格的規定來減輕打擊，讓更多的美國人符合條件。加拿大皇家銀行（RBC）的一項新研究表明，失去工作的人中，多達70％的人實際上可以從失業保險中獲得比他們仍然在工作中獲得的錢更多的錢。

(中時電子報)