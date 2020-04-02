大陸湖北省荊門市人力資源和社會保障局局長李本全4月2日在記者會上介紹，針對疫情防控期間，外地勞動力無法到崗，本地勞動力，特別是返鄉滯留人員無法外出務工的時機，荊門市向農民工和大學生髮布了一條公告，頒布促進農民工和大學生就業的幾項措施，引導大家留荊就業，滿足本地企業用工需求，目前荊門全市已有3萬多返鄉滯留人員，實現就地就近就業。

(旺報 )