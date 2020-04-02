湖北荊門3萬多返鄉滯留人員「就地就業」 20:032020/04/02 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸湖北省荊門市人力資源和社會保障局局長李本全4月2日在記者會上介紹，針對疫情防控期間，外地勞動力無法到崗，本地勞動力，特別是返鄉滯留人員無法外出務工的時機，荊門市向農民工和大學生髮布了一條公告，頒布促進農民工和大學生就業的幾項措施，引導大家留荊就業，滿足本地企業用工需求，目前荊門全市已有3萬多返鄉滯留人員，實現就地就近就業。 (旺報 ) #就業 #滯留 #返鄉 #人員 #湖北 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 舉國防疫 相關保險理賠升等 04:092020/03/29 金融．稅務 台灣漢堡王稱「武漢肺炎」 大陸漢堡王幫道歉 08:162020/03/30 政治 新冠肺炎打擊 美國大學畢業生就業前景暗淡 09:072020/03/30 財經 「怪叔叔」志村健染新冠肺炎不治 享壽70歲 09:022020/03/30 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 足體養生館向醫護人員致敬 按摩有優惠 17:212020/03/31 生活 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 兩岸熱門新聞 美擬限制中國企業 陸外交部：絕不坐視不理 - 兩岸 - 工商 懷疑美軍將接管洛杉磯 男子開火車撞醫療船 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 4歲女童貪玩遭「鉛筆插進脖子」 差0.01毫米戳破動脈 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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