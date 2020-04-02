針對法務執行翁仁賢死刑，臺灣廢除死刑推動聯盟2日發出超過2000字的新聞稿痛批蔡英文政府藐視法治，及法務部長蔡清祥不適任，還揚言決定退出逐步廢除死刑研究推動小組，蔡清祥則回應表示，他是做他該做的事，在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑。

廢死聯盟指出，法務部用他們認為有問題的死刑執行程序和方式，執行了翁仁賢，並強調法治不僅只是守法，更重要的意義是，對於政府權力的控制和節制。法務部作為死刑的主管機關，一方面認為法律有問題需要修改，一方面卻又依據有問題的法律持續執行死刑。這不是貫徹法治，這是藐視法治。執行翁仁賢死刑，不只違反法治，更是違法執行。

廢死聯盟並針對法務部長蔡清祥指出「作為法務部長，我們期待蔡清祥部長除了最低限度的應該要尊重法治、依法行政之外，他應該要作為政府的幕僚，積極推動國家廢除死刑的刑事政策。藐視法治、恣意違法執行死刑的部長已經不適任這個重要的職位了」。

廢死聯盟針對法務部執行翁仁賢死刑，發出超過2000字的新聞稿痛批蔡政府。（摘自廢死聯盟臉書）

蔡清祥則表示，他是做他該做的事，還是會繼續推動廢除死刑政策，但是在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行。

(中時 )