張家瑋近期在民視《多情城市》中飾演反派角色，心機小三角色被罵慘，不過壞女形象反讓事業運大增，除了粉絲人數直直升，擁有E奶好身材的她，今年多了瘦身代言，化妝品、保養品業配增加，通告邀約不斷。

張家瑋2日拍戲空檔開直播和粉絲聊彩妝。（民視提供）

張家瑋會透過直播和粉絲互動，上回她直播吃東西，2日趁著拍係空檔和粉絲聊彩妝，分享近日在戲中所使用唇彩，不過一旁工作人員卻在聊保險，讓粉絲紛紛留言「沒想到看直播還可以了解保險」，另外劇組化妝師貼心煮咖啡暖舉也被直擊。近日因防疫關係，進出劇組都要量體溫、戴口罩，工作人員一律戴口罩保護藝人。

單身3年的張家瑋曾憂螢幕形象影響桃花運，因疫情關係較少與朋友聚會，不少圈外好友推薦她用交友軟體認識新朋友，身邊更有姊妹因為交友軟體找到另一半，甚至還結婚生了小孩，不過張家瑋認為自己還是喜歡面對面聊天，即使現在有line 、WhatsApp，還是喜歡用電話溝通，或者見面聊，目前對交友軟體有障礙「卡關中」，應該還是不會下載，對於戀情她順其自然「現在這個狀態很幸福」。

(中時 )