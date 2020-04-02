幾乎可以確定，在未來十年間，人類將重返月球，並且計畫建立長期的月球基地。美國航太總署(NASA)、歐洲航太總署（ESA）中國大陸和俄羅斯，都在研究月球前哨站的工程法。歐洲航太總署發現，太空人的尿液是不錯的建材添加物。

今日宇宙(Universe Today)報導，幾乎所有的太空單位都同意，月球基地的建材必須就地取材，要是從地球運過去實在太消耗成本了。直接取用月球砂土(luacrete)，是個比較好的方法。剛好3D列印技術逐步成熟，月球砂土可以透過3D列印的質，形成堅固的建材。

ESA一直在試驗月球砂土與其他材料的配方，就像我們地球上製作混凝土一樣，砂土必須摻合水份才能形成建材，但是最近，一組研究人員發現，光是純水還不夠好，太空人的尿液，可能效果會更好。

更具體地說，需要的是尿素，是在動物尿液中發現的一種有機化合物。挪威東福爾郡大學(挪威語：Østfold)的西蒙‧皮列瓦爾博士(Shima Pilehvar)領導的團隊，正在研究月球建材，他的團隊成員來自挪威、西班牙、荷蘭和義大利。他們的研究得到了歐洲航太局太空技術中心（ESTEC）的支持。

正如他們在研究中所描述的，該團隊進行了幾次實驗，以確定尿素作為塑化劑的潛力。當摻入混凝土中時，他們想看看它是否會軟化其他的材料，並使在硬化之前變得更柔韌。測試的材料是在在地球上所模擬的月球泥土，然後再添加不同成分的塑化劑，再進行3-D列印。

研究團隊成員之一的雷蒙·帕米斯（RamónPamies）表示，為了研究適合用在月球基地的建材，大家開始集思廣義討論，當地有哪些材料。佔最多的是當然是月球表面的砂土，再來還有什麼？水也是必要的，我們相信月球隕坑的無日照地方，或是月球表土較深處，應該有冰。那麼還有嗎？就在這時，有人提出太空人的尿。我們想一想，覺得這也有道理，於是就開始拿尿素來做實驗。

實驗在東福爾郡大學進行，在這裡將摻有尿素所製作的磚塊樣品，模擬在月球環境下的強度與其他特質，比如極端的溫度變化，月球沒有大氣層，溫差是極端的，因此將樣品加熱到80°C，然後冰凍，如此反覆了8次循環後，再測試樣本的抵抗力，結果發現仍然保持極好的強度，能夠承受較高的重量負載，比較不易變形。

這些測試表明，未來月球上的建築材料基地，可能是與廁所連結的。

儘管這些結果令人鼓舞，但該團隊仍強調，需要進行進一步的測試，因為他們在實驗室裡的實驗是拿水與尿素混合，而不是真的對材料桶灑尿。不過這就是研究團隊下一步的實驗了。

研究員表示，他們並沒有研究如何將尿液中提取尿素，因為正在評估這是否真的必要，也許尿液的其他成分，也可以幫助混凝土強化。

也許有人會問，尿液的主要成份是鹽份，如此製作混凝土，不就和拿海水做混凝土一樣嗎?在地球上如此製做混凝土，必然造成結構老化，那為什麼在月球上可以? 原因是地球環境有大量的水份與氧氣，是水與氧氣造成高鹽份的建材因吸溼而劣化，剛好月球表面是無空氣的，也就沒有這些疑慮。

(中時電子報)