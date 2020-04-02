1983年和劉德華合演電視劇《神鵰俠侶〉，同時被他盛讚是「最完美小龍女」的陳玉蓮，上月25日慶祝60歲生日，一張她捧著生日蛋糕微笑的照片，看來依然凍齡、氣質依舊，身材苗條纖細、皮膚白皙緊緻，歲月完全沒有在她身上留下痕跡；照片中她更親筆題寫：「但念無常，慎勿放逸，共勉之。」

陳玉蓮17歲就進入電視台藝員訓練班，之後演出過多部影視作品，也曾跨海來台演出《射雕英雄傳》、《賽金花》、《大紅燈籠高高掛》等劇。陳玉蓮曾跟周潤發相戀5年，二人分手後更傳出周潤發為情自殺；後來，陳玉蓮曾跟賭場高層陳超武結婚，可惜婚姻維持8年便告吹。近年她淡出幕前專心慈善工作，2007年曾短暫復出，演出過電影《天水圍的日與夜》，2012年後再度淡出演藝圈。

現在陳玉蓮專心在大陸以個人名義做慈善工作，她曽表示走遍西藏、雲南、四川等內地山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。多年來陳玉蓮共助養了5名年齡由12至17歲女童，當中有些是孤兒、有些是家境有問題的孩子。

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(中時電子報)