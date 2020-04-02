新冠肺炎肆虐，歐洲成為重災區，總統蔡英文日前宣布捐贈歐美1000萬片口罩，其中包含歐洲700萬片，我國駐德代表謝志偉指出，他一整天不斷接到國會議員來致謝，甚至也對台灣被排除在世衛組織之外感到不能接受，這些外界回饋，讓他感動直呼，「眼淚先不爭氣地流了下來」。

謝志偉今日晚間在臉書表示，基於人道考量、防疫合作、回饋感恩、理念相同等因素，蔡英文總統宣布向來友我的歐盟德國、法國等災情較重的國家共捐700萬個口罩後，他整天不斷接到朋友、國會議員的感謝及感動之意。

謝志偉透露，德國各大電視媒體都報導，甚至有跑馬燈跑不停，社群網站上的留言除了感謝之外，也對台灣被排除在世衛之外感到無法接受，感到憤怒之外也鼓勵台灣別放棄。

對上述種種回饋，謝志偉回應，「一瞬間，彷彿台灣人數十年來忍受的委屈與奮鬥的勇氣都被看到了。而我，眼淚卻先不爭氣地流了下來，我台灣，我驕傲」。

(中時電子報)