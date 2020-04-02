近來新冠肺炎肆虐，陳雷原訂11日在馬來西亞雲頂開唱，因為疫情已延期，他近來約8場演出邀約取消、延期，粗估損失300萬元。雖然工作皆暫緩，不過陳雷卻多了時間與家人相處，住在台中的他，最近沒事就去兒子家陪5歲的孫子玩，除了載孫子上下學、樂當孫子的專屬司機，還當起孫子的家教，教起簡單的ㄅㄆㄇ，含飴弄孫。

而他的女兒嫁去美國加州，當地疫情嚴重，很擔心女兒在當地生活起居，每天早上都會固定跟女兒視訊關心狀況。他與年邁母親，感情深厚，現也常回彰化老家陪母親，還親自下田種菜插秧，他笑說：「最近因為疫情嚴重也不上健身房，所以乾脆跑農地下田兼當運動，一舉兩得。」

此外，陳雷先前因藝人廖本興在前年及去年分別以程雷、廖雷藝名在商演模仿並演唱陳雷的歌，造成社會大眾視聽混淆，讓陳雷不堪其擾，以侵權為由控告廖男，歷經新北地院裁定判賠45萬，並達成雙方和解協議。陳雷日前收到判決賠償金後，透過經紀人全部捐給關懷弱勢族群、癌症病童及流浪動物，希望透過自己的拋磚引玉，呼籲大家除了關心疫情之餘，也多關懷需要幫助的人。

陳雷（右起）、老婆、兒子、孫子一家感情融洽。（擷取自臉書）

陳雷近來在家中樂當狗奴。（雲凱娛樂工作室提供）

(中時 )