新冠肺炎疫情肆虐全球，連日本AV界也受到衝擊！被封為「AV帝王」的知名男優清水健，日前就在社群網站分享疫情對AV產業影響，其中汁男（等級最低的男優）的處境更是讓不少老司機們也忍不住一掬同情之淚。

清水健前陣子在推特分享疫情對AV界的影響，除了拍攝前要量體溫，買光碟的人變少了，對汁男更是影響甚鉅，因為片商為多人群聚，大幅減少「顏射」題材，導致汁男工作量驟降。

由於日本衛生紙供不應求，也造成男優被限制每次拍攝完只有一張衛生紙可用來做事後清潔，還有某片商決定從4月底到今年5月初(日本黃金周)都不會拍片。

清水健早前曾在節目中分享汁男背後不為人知的苦，透露AV男優中也有階級之分，其中汁男更是最下層階級，又分為汁王牌、上汁、中汁與下汁4階級。由於大家都在爭取成為男優的機會，因此汁男不僅薪資低，還會發生職場霸凌，上汁與中汁還會聯合阻擋下汁，不讓下汁有任何一點入鏡機會。

(中時電子報)