受新冠肺炎疫情影響，香港食物及衛生局傍晚發出憲報指示，當地所有酒吧在4月3日下午6時起關閉14天。

根據香港食物及衛生局憲報內容顯示，從4月3日下午6時起的14日內，「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。」另外，如餐廳中有售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用，該範圍必須關閉。

據香港衛生官員介紹，截至2日為止，香港新冠肺炎疫情確診病例在當日新增37例，累計802確診病例。

(工商 )