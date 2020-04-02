疫情惡化 港府宣布關閉酒吧14天 20:312020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，香港食物及衛生局傍晚發出憲報指示，當地所有酒吧在4月3日下午6時起關閉14天。 根據香港食物及衛生局憲報內容顯示，從4月3日下午6時起的14日內，「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。」另外，如餐廳中有售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用，該範圍必須關閉。 據香港衛生官員介紹，截至2日為止，香港新冠肺炎疫情確診病例在當日新增37例，累計802確診病例。 (工商 ) #關閉 #酒吧 #衛生局 #憲報 #時起 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗縣泰女居家檢疫奔台北辦事 挨罰30萬元 18:142020/03/29 社會 剛與男友分手又居家檢疫 女鬧輕生醫師視訊安撫 09:342020/03/30 社會 北市稽查51家米其林餐廳 有3成初查不及格 16:462020/03/30 旅遊 北市衛生局稽查米其林餐廳33.3％初檢不合格 17:052020/03/30 生活 北市米其林餐廳 逾3成衛生有缺失 04:102020/03/31 地方新聞 檢驗空窗期 侯友宜：建議在院等待 13:382020/04/01 生活 衛生局首辦線上直播「曾醫師」教殺菌 17:212020/04/01 社會 彰縣視訊門診啟動 33診所響應 04:102020/04/02 地方新聞 居檢落跑 北市開出第2張百萬罰單 04:102020/04/02 地方新聞 德國妹大讚台灣居家檢疫 臉蛋太美焦點歪樓 09:012020/04/02 日常 兩岸熱門新聞 懷疑美軍將接管洛杉磯 男子開火車撞醫療船 - 兩岸 美擬限制中國企業 陸外交部：絕不坐視不理 - 兩岸 - 工商 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 4歲女童貪玩遭「鉛筆插進脖子」 差0.01毫米戳破動脈 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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