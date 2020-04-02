近來新冠肺炎肆虐，馬修連恩將3日晚上10點透過官方臉書舉辦空中音樂會。而他在加拿大從父親過世後繼承荒野地上的小屋，再與朋友一起建造成為現在民宿「馬修連恩的飛鼠木屋Flying Squirrel Cabins」，配合加拿大政府政令，民宿也暫停營業，目前木屋擴建工程已暫緩。

目前人在加拿大的馬修，宣布6日起將與當地音樂家舉辦直播音樂會，因疫情關係，就連加拿大育空已停止所有商業行為，全體民眾都需要待在家裡、不能聚會。他自己也取消與媽媽的奧地利之旅，原定完成電影製片人Rudyk拍攝塔庫河上的歸鄉之旅的紀錄片《Tlatsini》配樂後，將繼續新專輯的錄音工程，也因為疫情影響，新專輯所有相關工作已延期。

馬修笑說，育空本是保護區，人煙少，加上家中無網路，與兒子Ethan目前的生活幾乎與世隔絕，偶而因採買才會回到鎮上。兩人除了在家玩遊戲、下廚煮飯、看電影外，偶爾會帶著鄰居的狗散步，目前學校為了防疫將停課，屆時馬修也要充當老師在家教學。

馬修連恩兒子Ethan與大自然為鄰。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )