吳宗憲2005年與劉真合作主持《愛上九點半》。（資料照）

吳宗憲2005年與劉真合作主持《愛上九點半》。（資料照）

吳宗憲2005年與劉真合作主持《愛上九點半》。（資料照）

44歲的「國標舞女王」劉真3月22日不幸病逝，30日已羽化成仙，留下摯愛辛龍與4歲女兒霓霓相依為命。吳宗憲（憲哥）身為劉真生前好友以及辛龍經紀公司老闆，至今仍持續每天關心辛龍，他2日凌晨接受記者訪問時表示：「剛剛還在安慰他，他悲傷得無法睡覺，需要吃安眠藥。我跟霓霓講話時，她竟然很懂事地說『我要先哄把拔睡覺』⋯⋯」聽得他這個「阿伯」一陣鼻酸。

吳宗憲心疼地說，霓霓年紀還小，現在還不懂什麼是喪母之痛，但到了有一天她懂了，可能會開始找媽媽，「那種痛是會積累的，會很痛，需要漫長的陪伴」。他直言辛龍是「意志力薄弱」的人，之前講過不少令親友擔心的喪氣話，至今還是處在巨大悲傷中，「我只跟他講，霓霓就是劉真老師生命的延續，你們兩人的生命動力和力量都在這孩子身上。不管怎樣，你當爸爸的，就是要負責帶好、顧好霓霓！不要再瘦下去，要趕快讓自己健康、振作起來，回到人世的現實！」

吳宗憲難過回憶，劉真要去手術的前一兩天，曾和辛龍一起帶著霓霓去家裡看他，超喜歡小朋友的他，當時曾對霓霓說「阿伯不能抱妳、摸妳了，現在有疫情，不能抱抱」，劉真聽了笑著稱讚說「憲哥，像你這樣就對了」。當天劉真跟他講了準備要去動手術的事，「Sandy還拉著他們一起大力禱告。沒想到隔天接到『手術失敗』的通知，我聽了整個人傻眼，差點跌坐在地上」。

吳宗憲傷心地說，聽到劉真要去動心臟手術時，他當下曾心想：「人好好的，看起來健健康康的，為什麼要手術？」但這句話就是吐不出來，因為當時辛龍有解釋，醫師說劉真的心臟瓣膜已經鈣化，如果沒有開刀，很可能突然一個昏厥就會「說再見」，是已經到了這麼危險的程度。他早知結果如此，當初那句心裡話就應該吐出來，「但千金難買早知道！」

劉真病逝後，吳宗憲一肩扛起發言人角色，也在背後幫忙協調很多事，公司員工也每天在靈堂幫忙。他說辛龍一直叫他「師兄」，因為兩人當年一起待過歌林唱片，自己還幫辛龍寫過歌，這句「師兄」一叫就是30年，從辛龍有頭髮的年代一路到光頭，但他們其實中間有一大段時間沒有接觸也沒交集，反而是15年前他和劉真一起主持中視《愛上九點半》還比較熟，也比辛龍更早認識劉真，外界以為他是辛龍的經紀公司老闆才跳出來幫忙承擔這些，「事實上，我是在幫劉真，幫她關照著她最掛心的小朋友」。

(中時 )