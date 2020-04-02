新冠肺炎疫情儼然成為2020年最大的黑天鵝之一，美國聯準會(Fed)降息6碼、回到2008年金融危機的零利率時代，川普政府也祭出2兆美元的經濟振興紓困案，甚至開始研擬2兆美元基礎建設法案，G20啟動刺激經濟政策，行動之大史上罕見。相較於歐美國家大撒幣救市，北京當局也祭出因應措施，卻未見更大行動。

據BBC中文網報導，美國在危機爆發之際，一次將貨幣、財政政策「一口氣打完所有彈藥」，先是在3月3日宣布降息2碼，當月利率決策會議前夕更是大幅降息4碼，同時宣布啟動無上限的量化寬鬆(QE)，以及購買更多美國公債、不動產抵押貸款證券(MBS)，並建立一個短暫的附買回協議(overnight repo)機制。

平安證券首席經濟學家張明指出，美國政府為了避免金融動蕩與經濟衰退同時到來，Fed向市場投入大量資金，維持住原本就缺乏流動性的美元能正常供應，以免金融動蕩惡化成金融危機。

中國人民銀行於春節後開始首日2月3日啟動1.7兆元的逆回購操作，並調降逆回購利率10個基點，2周後調降1年期中期借貸便利（MLF）利率10個基點，貸款基礎利率（LPR）也小幅調降。從此之後，人行再未有大規模救市行動。

此外，在北京當局封城抗疫，許多廠商全力配合之下，大陸復工率逐步提升，大陸官方公布的3月製造業PMI，從2月35.7低點強彈至52，重返枯榮線上方，3月份財新中國製造業PMI也從40.3升至50.1。

2008年金融危機爆發後，美國推出7000億美元救市計畫，卻在美國國會周旋2周才通過，北京則是在當時宣布4兆元人民幣計畫，雖為大陸經濟注入強心針，卻在之後不斷爆發地方債違約、過度氾濫的人民幣，以及越來越高的槓桿貸款，導致大陸金融市場朝著不正常方向成長。

也就在2018年底、陸美貿易戰爆發不久之際，北京當局實施去槓桿化政策，但在面臨新冠肺炎疫情爆發後，是否持續降低財務風險也成為課題。大陸財政科學院院長劉尚希表示，今年無論是中央還是地方財務都面臨巨大壓力，釋放資金活絡市場為必然，但如何掌控成為關鍵。

此外，除了提高貨幣供應量，還要打通貨幣傳導機制，由於銀行更傾向把貸款給大陸國企或是城投公司，民營企業只能依賴影子銀行，只能付出更高利率，最後導致風險激增，將是北京當局接下來該面對的重要課題。

(中時電子報)