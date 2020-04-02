38歲陳姓司機上月26日下午4時於五股國道路三段倒車進去倉庫時，不小心將8歲何姓女童輾壓過去，導致女童肝臟撕裂、手腳多處擦傷，所幸送醫緊急手術，癒合狀況良好。警方表示，駕駛倒車時已違反《道路交通處罰條例》，開出一張最高1200元的罰單，仍戴進一步釐清案情。

據了解，女童國小放學走在回家路上，和同學一前一後走在國道路三段，當時女童同學見貨車閃著警示燈停在路旁，便先從車身左側繞過，女童以為車子要往馬路上，便守規矩的站在貨車後方等候，未料貨車竟是要倒車，又因視線死角，才導致女童遭貨車輾過，女童肝臟撕裂、手腳多處擦傷，所幸送醫緊急手術，術後狀況良好。

警方研判，司機因視線死角才會釀禍，但女童家長事後並未提告，將協助雙方後續賠償事宜。警方表示，駕駛倒車時沒有注意其他車輛或行人，已違反《道路交通處罰條例》，開出一張最高1200元的罰單，呼籲民眾開車前務必檢查車底狀況、四周車流及行人動向，避免行車不慎發生意外。

(中時 )