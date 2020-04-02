中國銀聯2日發佈《2019移動互聯網支付安全大調查報告》，指出大陸網路詐騙情況有所好轉，其中51％消費者曾遇到過網路詐騙，相比2018下降16％，同時大陸的行動支付使用者的使用頻率繼續上升，日均使用逾3次。

據新浪財經引述該報告指出，其中發生損失的人群占比為23％，較2018年下降26個百分點。

(旺報 )