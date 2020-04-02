中國銀聯報告 51％消費者曾遇網路詐騙 20:402020/04/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國銀聯2日發佈《2019移動互聯網支付安全大調查報告》，指出大陸網路詐騙情況有所好轉，其中51％消費者曾遇到過網路詐騙，相比2018下降16％，同時大陸的行動支付使用者的使用頻率繼續上升，日均使用逾3次。 據新浪財經引述該報告指出，其中發生損失的人群占比為23％，較2018年下降26個百分點。 (旺報 ) #報告 #網路 #詐騙 #支付 #下降 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通大執法見成效 南市每日事故傷亡數字下降 11:292020/03/30 社會 土銀推台灣Pay 結合百貨通路提出20％現金優惠 19:552020/03/30 財經 行動支付趨勢正燃燒 一支手機搞定日常付款、不碰現金最安全 20:482020/03/30 消費 攜手NVIDIA 是德科技 加速開發虛擬化網路 04:102020/03/31 證券．權證 詐團盜陸車模辣照加好友 純情男想援交險上當 13:432020/03/31 社會 Visa發表台灣未來支付安全發展藍圖 18:532020/03/31 財經 酷碰券折扣上限暫定每月1000元 4月中優惠到7月中 23:352020/03/31 財經 真正嚴重的在後面！美3月就業報告 恐無法反映惡化程度 04:102020/04/01 全球財經 資安需求商機大 國泰網路資安ETF上市夯 04:102020/04/01 證券．權證 未分案霸凌女法官 鄭玉山昨退休 調查報告適時出爐 04:102020/04/02 社會新聞 兩岸熱門新聞 懷疑美軍將接管洛杉磯 男子開火車撞醫療船 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 美CDC主任：無症狀感染者多達25％ 疫情或持續2年 - 時政 諾獎得主：按現在速度 一個月內半數美國人染疫 - 兩岸 共軍實現長程打擊戰力 台海不安 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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