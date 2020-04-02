新冠肺炎病例持續增加，中央流行疫情指揮中心宣佈，新增8例境外移入及2例本土病例，其中1例本土病例為北部一高級社區50多歲女保全，陳時中表示，目前女保全感染源不明，尚待釐清。消息曝光後，網友在批踢踢上好奇狂問「到底是北部哪個高級社區？」

本土案例是名女保全為案336，是一位50多歲的北部社區女保全，近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，去過2次診所、1次醫院，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診。指揮中心已針對相關接觸者目前已框列職場同事7人及同住家人5人，至於社區住戶目前陸續框列中，以釐清感染源。

消息曝光後，許多網友一看震驚，狂問「到底是北部哪個高級社區？」有不少人看見「高級」2字，紛紛猜測說，「我們社區也有海龜，怕爆」、「七個保全輪班耶！真的是高級社區」、「有動作附近鄰居一定會知道吧...」、「應該住戶有海龜或旅遊史」、「高級社區 海龜棲息地？」、「高級社區 真的不是海龜傳染給她？」、「高級社區，那感覺是回國的人帶進來的」、「海龜或歐洲團有錢老人吧？」

還有人自嘲說「高級社區不意外」、「還好我住不起？」、「幸好我住貧民窟 嘻嘻」、「病毒仇富」、「還好我南部低級社區」。

(中時電子報)