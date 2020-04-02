美國勞工部周四上午8點30分公布最新數據，先前公布初領失業金人數創328萬人，達歷史新高紀錄，本周數據再度翻倍，截至3月28日當周，上周初領失業金人數超過660萬人，再度刷新紀錄。

上周外界原本預期初領失業金人數將落在150萬人，但公布數據卻來到328萬人，創下1982年以來最高紀錄，本周公布最新數據，截至3月28日當周，美國初領失業金人數來到664.8萬人，直接翻倍。根據先前紀錄來看，1982年提領失業金人數達69.5萬人，1929年經濟大蕭條時期則是最高來到66.5萬人。

美國前一日(1日)公布有「小非農」之稱的美國ADP就業人數，3月減少2.7萬人，前值增加18.3萬人，創下2010年10月來新低，由於數據統計至3 月中旬，美國新冠肺炎疫情是在下旬急轉直下，恐怕實際情況更差，外界也都再等待周五公布的非農就業數據報告。

截至台北時間晚間8點40分，道瓊期指從上漲約340點急速下墜，漲勢緊縮逾僅漲百逾點，吐回美國總統川普先前聲稱會協調沙、俄兩國的石油大戰，國際油價飆漲10%所帶來的利多消息。

(中時電子報)