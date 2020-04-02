今天是清明連假首日，因新冠肺炎疫情影響，掃墓的人潮減少將近9成，北市5線掃墓公車疏運僅1萬5千多人，創下掃墓公車有史以來單日疏運人次最低紀錄，首都客運總經理李建文表示，人潮比往年真的少很多。

首都、台北大都會客運表示，今共派出109輛車服務，5條路線共疏運15,402人次，相較於去年單日同期170,205人次減少約91％，其中木柵線4,209人次、南港線2,487人次、崇德線4,457人次、陽明山線3,819人次、軍人公墓線430人次，為有史以來單日疏運人次最低紀錄，顯見在防疫的考量下，許多民眾透過線上追思或利用其他非尖峰時段上山掃墓的方式，已達到分流的效果。

業者指出，在候車處工作人員每隔4小時，會用稀釋漂白水噴霧消毒，掃墓公車則在每趟次行駛後，由駕駛以稀釋漂白水擦拭車內、扶手、座椅、拉環、下車鈴、安全帶扣環等乘客接觸區域，以防範病毒傳染。

(中時 )