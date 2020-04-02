中信兄弟今年度與直播平台Twitch合作，除了例行賽轉播外，也於Twitch上開立「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」！4月3日、4月4日兩場自辦熱身賽將進行試播，邀請到最美麗的啦啦隊女孩Passion Sisters擔任嘉賓與大家互動，另外還有神秘嘉賓將擔任球評！

中信兄弟日前於YouTube「中信兄弟影音平台」上進行自辦熱身賽的自製轉播節目，由當家主持人「小白」及「Hank」擔任主播，周思齊、林智勝、廖乙忠等球員分別擔任球評，除了分析場上賽況外，更加碼爆料許多隊友的秘密。節目下半場更邀請到味全龍隊曾陶鎔選手現身！引起聊天室一陣驚呼。當日為平日下午，最多同時線上觀眾人數高達2100多人，總觀看次數也達3萬多人次。

中信兄弟3月25日在直播中邀請到曾陶鎔驚喜現身。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

今年度因新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，無法開放球迷進場觀賽，為增添球迷在家收看轉播時的臨場感，增加直播互動性及趣味性，中信兄弟特於Twitch上開立官方頻道，日後可以免費收看，也可以付費訂閱，歡迎至Twitch平台追蹤「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」，關注猛象軍團第一手訊息及參與即時互動！「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」節目及活動資訊將另行公告。

中華職棒31年中信兄弟主場開幕戰，將於4月12日在臺中洲際棒球場進行。中信兄弟日前於官辦熱身賽結束後共安排7場自辦熱身賽，前4場皆拿下勝利，至開季前還有3場自辦熱身賽，一樣無開放球迷進場，歡迎球迷朋友鎖定「BROTHERSTV 中信兄弟官方頻道」，一起為猛象加油。

(中時 )