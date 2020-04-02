高雄市長韓國瑜親自入鏡，拍影片呼籲居家檢疫民眾乖乖待在家中，為防疫一起加油。（翻攝自樂高雄臉書）

新冠肺炎居家檢疫民眾趴趴走，造成防疫漏洞，高雄市政府自製搞笑影片宣導，新聞局同仁入鏡模擬「閉關」情形，市長韓國瑜更親自扮演1999服務專線接線生，宣傳市府免費追劇、線上英文教學及免費送餐、收垃圾、線上掃墓等服務。

高市府「樂高雄」臉書2日晚間發布「居家檢疫14天要做什麼？市府報你知」影片，片長5分多鐘，由新聞局工作人員模擬居家檢疫民眾，經歷漫長的14天隔離期間，在家愈來愈覺得無聊，因此打電話給1999詢問可以做些什麼，沒想到，接電話的接線生竟是市長韓國瑜。

「話務中心您好，敝姓韓，很高興為您服務！」韓國瑜建議居家檢疫民眾，可利用市府提供的免費序號線上追劇看片，此外，還有500堂線上英語教學課程，還有60萬題線上題庫，可以趁居家檢疫期間好好學習，讓英文程度更好。

高市府副發言人白喬茵擔任影片導演，率新聞局多位同仁演出，有人演里長，有人演環保局清潔隊員、社會局送餐人員等，以輕鬆活潑的方式，宣傳高市府提供的送餐、代收垃圾、視訊關懷長輩、線上掃墓等服務，提醒市民若有居家檢疫需求，千萬要乖乖待在家。

此外，韓國瑜日前被綠營爆料為了反罷韓，和台商餐敘「乾了3瓶高粱」，這個時事哏也被寫進宣傳影片劇本，主角線上探望三叔公時說：「聽『陳阿姨』說你一次可以喝3罐高粱，是真的嗎？」三叔公笑回自己又沒有特異功能，幽默自嘲為宣傳影片增加話題性。

(中時 )