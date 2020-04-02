日本「人權律師」安田好弘為了替福田辯護，說出「姦屍是為了讓被害人復活」、「兇嫌相信哆啦A夢會幫忙」等離譜言論 (圖／翻攝自livedoor)

燒死至親的死刑犯翁仁賢昨晚(1日)伏法後，引起廢死聯盟大動作抗議，也再次成為民眾目光焦點，事實上廢死聯盟過去爭議一直沒有平歇，2011年時，邀請日本「人權律師」安田好弘來台演講，就引起極大爭議，因為安田好弘是奧姆真理教主麻原彰晃與「禽獸」福田孝行的辯護律師，更曾為福田辯護「姦屍是為了使對方復活」。

1999年4，日本山口縣發生了震驚全國的「光市母女殺害事件」，當時年僅18歲的福田孝行潛入民宅，「先殺後姦」23歲的年輕女屋主本村彌生，之後因11個月大的小女嬰本村夕夏哭鬧不停，試圖爬向母親屍體，遭福田孝行重摔後勒斃，事後福田孝行將母女屍體藏置衣櫃後逃離現場，4天後福田遭逮捕。

在開庭過程中，以安田好弘為首的「世紀辯護團」屢次言論都讓人震驚不已，他主張福田欠缺母愛，才會緊抱彌生，不小心殺害對方，且會姦屍的原因在於福田認為只要把自己精子注入彌生體內，對方就能復活。會殺害女嬰則是因為為了讓女嬰安靜，所以在女嬰脖子綁上「蝴蝶結」。最後會將屍體藏在衣櫃中，是因為福田相信哆啦A夢的存在，認為哆啦A夢會解決一切問題。安田更痛批檢方為了讓福田被判死，刻意醜化福田形象。離譜至極的辯護不但讓當庭傻眼，就連日本民間都沸騰，發起連署懲處辯護團律師的請願，也種下民間普遍仇視廢死聯盟的因子。

二審被駁回後，福田寄給友人的信件也隨之曝光，信件中福田毫無悔意，更得意寫下「公狗路上遇到母狗騎上去，難道是罪嗎」、「這世界是惡人獲勝的，我出獄後你們要開Party歡迎我啊」。

但安田好弘在2011年獲邀廢死聯盟來台演講，引起網友極大議論，更有網友質疑「廢死聯盟竟然要找安田好弘過來宣導廢死，他們不想玩了嗎」。廢死聯盟2014年更在官網發布新聞稿「安田律師教我們的事」，宣導廢死理念，並稱讚安田「努力挖掘罪行背後的動機，試圖趨近更立體、更貼近人性的真相」，更稱安田的「哆啦A夢」辯護法值得借鏡。

(中時電子報)