高雄市長韓國瑜參選總統失利，如今面臨罷免危機。有「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華斷言：罷韓不會過關。

許淑華接受YouTuber《Bit King比特王出任務》專訪時表示，民進黨人認為以總統蔡英文與區域立委在高雄市的得票數，罷免投票要超越57萬門檻很簡單，動員一定催得出來。但是選舉是一碼歸一碼，投票給總統跟區域立委是一回事，比如有人不認同韓國瑜沒有當完市長去選總統，不投給他總統票，但不代表不認同韓國瑜不能好好地當市長，很多人投給韓國瑜是希望他好好當市長，是希望他能夠把高雄市政做好。

針對罷免這件事，許淑華表示，罷免肯定會成案，但是她覺得不會過，因為高雄不能一直都在這樣的選舉氛圍當中，一直在挑起仇恨。有些人靠著這樣的政治操作，去獲得想要的紅利。

許淑華說，因她曾當韓國瑜的發言人，如今她仍習慣稱韓國瑜「老闆」。她所接觸到的韓國瑜，是一個有善念、有善的本質的人，這樣的人在台灣從政，是很難淂的。至於韓國瑜內心的真正想法，許淑華直言，她觀察韓國瑜出來選總統這件事，對他是一個硬傷。韓對高雄市民也有所虧欠，支撐他去往前走的是，他若能當上總統，對高雄能做的會更多，因此他應該要去做。

許淑華表示，對韓國瑜的支持者來說，韓當高雄市長並不是沒繳出成績單。而從一個高雄市民的角度來看，韓國瑜總統選完了，回歸高雄市政，很多人都感受到韓市長在路平和水溝這兩項，確實讓很多高雄市民有感，但民進黨以前執政時卻連這麼小的事都做不好，還提甚麼大事。

(中時電子報)