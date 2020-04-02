新冠肺炎擴散全球，歐美淪為重災區，台灣將捐一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，受捐贈口罩的國家包含美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭。具體措施如下：

一，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

二，針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩。

三，邦交國的部分，再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84臺以及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。

對此，反對的網友表示，「黨說的算！」「疑，范范是對的」、「國人都買不到了」、「14天才9片，很充裕嗎？」、「 一周7片都不可能了，捐個毛？」、「台灣沒人排隊才是不缺，才能捐」、「自己都夠用了嗎？」、「有多的怎不捐給人民」、「綠衛兵集合護航了！」、「產量這麼多幹嘛不開放給民眾幫家人購買，反正都實名制」、「覺得不到時候，台灣有很夠用嗎」、「有台灣價值護體，別的黨早就被轟下台了」、「別幻想這對外交能有甚麼幫助了」、「一堆人說夠用，真的夠用，等取消實名制才叫真的夠了吧！」

支持的網友則說：「蔡政府外交幹得漂亮」、「省著用，就絕對夠啊」、「才一天的量」、「以前亂丟一堆錢做外交還沒人理，現在丟點口罩就可以做好關係，實在划算」、「可以啊～有些國家真的缺很多」、「想想其它國家一片難求好嗎」、「支持！反正現在很好買！」

按1月24日行政院長蘇貞昌宣布暫停口罩出口，遭到藝人范范批評，不過事後范范表示歉意，蘇貞昌也以防疫為重不予計較。

(中時電子報)