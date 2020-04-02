台灣有許多外籍神父數十年來長期留居在台灣付出奉獻，幫助台灣人民，宜蘭聖母醫院創辦人、義大利籍神父呂若瑟就是代表性人物之一，如今新冠肺炎疫情義大利災情慘重，呂若瑟神父也寫了求救及感謝信，短短3天就湧入超過400萬元捐款，但問題是有錢也沒用，因為目前台灣對於許多防疫物資都管制出口，讓呂若瑟神父在感謝大家的捐款之餘，更感到苦惱及憂心。

呂若瑟神父在求救並感謝信中表示，這二、三個星期來，很多民眾、教友靈醫會的同仁在媒體上看到義大利的疫情，紛紛表達關心，除了已將大家的關心傳達給在義大利的靈醫會總會，而在聯絡的過程中，義大利靈醫會總會也傳達了對於外科口罩、N-95口罩及防護衣等防疫物資的急迫需求，但目前台灣靈醫會没有管道取得或購得防疫物資可協助義大利總會。也讓來自義大利的「台灣人」，每天看著義大利家鄉的疫情變化，雖有著落寞但也勇敢面對，繼續探詢各種援助他們的可能方式。

呂若瑟神父提到，近日除了前衛生署長楊志良發起《捐贈防疫物資到義大利靈醫會》活動在line社交群組傳送之外，也收到了來自於立法院厚生會的關心，同時我們看到台灣駐教廷李世明大使親送物資到羅馬的安養院給修女們，另外也收到好多好多民眾、教友的來電與信函表示要捐款。

但讓呂若瑟神父苦惱的是，目前義大利並不是缺錢，但是缺少防護衣、防護面罩、呼吸器及N95口罩等防疫物資，募得的款項雖可用來購買這些防疫物資，但台灣目前卻都管制出口，成了更棘手的問題。

其實呂若瑟神父的這封信，就是起因於前衛生署長楊志良因為感念義大利神父及修女長年以來對台灣的醫療貢獻，在網路上發起《捐贈防疫物資到義大利靈醫會》活動並張貼文章，希望台灣民眾感恩圖報，也收到了極大的迴響，神父有感於大家的愛心以及遇到的問題，這才寫信表達自己的心境。

(中時 )