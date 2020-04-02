新冠肺炎疫情持續蔓延，目前全球確診人數已高達912,276例，其中美國共累計超過20萬確診病例，為全球最高，而各州政府為防疫，紛紛頒布「禁足令」，但竟有70名大學生無視防疫禁令，仍在2週前包機飛往墨西哥度過春假，如今這群20多歲的大學生，有44人確診新冠肺炎。

綜合外媒報導，約70名德州大學奧斯汀分校的20多歲學生無視防疫禁令，在春假期間租下包機飛往墨西哥度假城市卡波聖盧卡斯（CaboSan Lucas）遊玩，之後部分的人分別搭乘不同商業航班返回，而當中就有44人確診新冠肺炎，且其中至少有4名感染者未出現症狀，當地衛生部門正積極聯絡與這些搭學生搭乘同班飛機的旅客。

據了解，這些大學生似乎是認為老年人才容易感染新冠肺炎，才未重視此事；除了該校外，坦帕大學（University of Tampa）、威斯康辛大學麥迪遜分校（Universityof Wisconsin-Madison）都有學生因春假旅行而染疫。德州特拉維斯郡臨時衛生局醫師埃斯科特（MarkEscott）強調，「儘管新型冠狀病毒對年輕人產生的風險較低，但不代表他們就完全不會因新冠肺炎而重症或死亡。」

德州眾議院議長伯寧（Dennis Bonnen）也對堅持在春假出去旅行的學生說出重話：「不管你覺不覺得這是件重要的事，這就是件大事；不管這件事會不會影響你，它就是會影響你，而且事實就是，你們還影響了很多人，是時候長大了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)