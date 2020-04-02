北市大馮少祺第100分鐘替補射入超前進球。（嵌入自FOX體育台臉書粉專）

上屆4強於延長賽打破平手僵局，決賽PK戰再罰入致勝球，馮少祺今天再次扮演「延長賽殺手」，替補上陣於1比1平手時射入超前球，幫助北市大以4比1氣走銘傳大學，成功衛冕大專足球聯賽公開男一級金盃，也是近5年的第4冠。

「替補上去踢左翼，想的就是努力突破，把握機會，」才大二就已連兩年攻入關鍵進球，後衛出身的馮少祺笑說自己也想不到，至於這次連續過人還用非慣用的右腳射入左上死角，馮少祺說：「當下就是做假動作、憑反應，右腳射門有偷練，對手大概以為我還會往前撥一腳吧。」

北市大與銘傳1比1打入延長賽，馮少祺在第100分鐘挺身而出，先從左路內切閃過對手飛鏟，再於左側禁區以左腳誘敵，倏地變線在兩人夾擊下起右腳勁射，球精準打中門楣下緣進網。領先的北市大士氣大振，林偉傑、陳宥霖隨後加入破門行列，3球完勝衛冕金盃。

馮少祺（左）起右腳勁射破門，助北市大以2比1再度領先。（杜宜諳攝）

北市大教頭張武業則說，球員一開始打得太緊張，下半場換人後才有改善，而原本的兩翼球員踢得比較保守，後來看大家的體能都下滑，換馮少祺上去就要他盡量打，「他就是這種有態度、有拚勁的球員。」

張武業指出，5年4冠的關鍵還是「穩紮穩打」，儘管該隊幾乎每個位置都有兩人可以替換，但球員狀況未必穩定，他的工作就是觀察每個人的臨場狀況，伺機進行調度。

銘傳上次打入大專聯賽冠軍戰為2003年，現任教頭曾台霖當年是球隊的攻擊核心，指教風格也主打控球傳導。儘管這也讓他們今天付出代價，第61分鐘因後場橫傳遭攔截，被姚克錡踢進遠射世界波，不過曾台霖特地設計的角球戰術也在第68分鐘奏功，由涂紹捷頭槌扳平，可惜延長賽氣力放盡，屈居亞軍。

「失誤沒關係，再檢討就好。」曾台霖表示，打控球傳導是銘傳的風格，即使此役因而失誤先丟球，也不能放棄堅持，「如果不去做，永遠不會遇到這種問題，那就永遠不會進步。」曾台霖也滿意球員能在他設計的角球戰術中進球，「我們練的東西能夠成功，有時比贏球還開心，這是一種態度和想法。」

(中時 )