(22：50 更新內文)美國勞工部周四公布上周初領初領失業金人數達665萬人，比上周公布的數據328萬人再翻倍，把美國總統川普早些時間宣稱會當沙、俄兩國石油大戰的和事佬利多消息沖淡，道瓊期指漲勢急縮翻黑，將在周五公布的非農報告表現恐怕不妙。美股2日開盤走跌124.05點、暫收20,819.46點，隨即平盤震盪，但在川普宣布沙俄將減產千萬桶石油後，美股暴衝大漲534點。

CNBC報導，美國總統川普表示，他已經致電俄羅斯總統普丁、沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼，預料兩國將減產千萬桶石油，布蘭特原油價格一度暴漲超過40%、來到35.99美元，站回30美元關卡以上。

截至台北時間晚間10點55分，道瓊指數上漲282.23點或1.35%、暫收21,225.74點；標普500指數下跌32.38點或1.31%、暫收2,502.88點；那斯達克綜合指數上漲77.21點或1.05%、暫收7,437.79點。

(中時電子報)