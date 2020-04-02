張國煒化身清潔小弟，默默拿著吸塵器雙膝跪地，清潔辦公桌底下的地板 (圖／翻攝星宇航空臉書)

許多人一開始沒認出來，鏡頭拉近才發現是張國煒本人 (圖／翻攝自星宇航空臉書)

新冠肺炎疫情擴散全球，才剛正式上路的星宇航空受到嚴重衝擊，如今落到無航班可飛的情況，就有網友詢問董事長張國煒如今在幹嘛，星宇小編在臉書公布答案，貼出2張照片，讓網友笑翻，直呼真的跪了。

星宇航空昨天(1日)在臉書PO文，表示近日大家很關心，不斷私訊「星宇航空開航不久就受到疫情影響，是不是很慘 ?」、「張董最近都在幹嘛」，為此小編表示「請大家攏麥來問阮，恁去問我家董仔...」，並貼出2張照片，原來張國煒化身「清潔小弟」，雙膝跪地拿著吸塵器認真清潔辦公室每一個角落。

勤奮的背影也湧入大量網友留言打氣「董仔加油啊」、「張董辛苦了」、「星宇牌吸塵器 何時上架」、「認真的男人最帥」、「k董就是那種會自己下去實做的好老闆」，還有人打趣說「董事長：為了您的安全及健康，建議您打掃環境時配戴口罩和手套」，結果小編神回一句「還有護膝」，讓網友都笑翻了。

(中時電子報)