愛買在結帳區設置1.5公尺的綠色地貼，指引民眾等候結帳時，要維持1.5公尺的防疫社交距離。(蔡依珍攝)

愛買在結帳區設置1.5公尺的綠色地貼，指引民眾等候結帳時，要維持1.5公尺的防疫社交距離。(蔡依珍攝)

愛買在結帳區設置1.5公尺的綠色地貼，指引民眾等候結帳時，要維持1.5公尺的防疫社交距離。(蔡依珍攝)

鄭文燦也掏腰包購買鍋具、泡麵、秋刀魚等。(蔡依珍攝)

結束時直奔桃園警分局青溪派出所，鼓勵派出所同仁並話家常。(蔡依珍攝)

新冠肺炎全球大流行，各地都引爆「衛生紙之亂」狂搶購，桃園市長鄭文燦2日趁連假第一天到愛買桃園店關心民生物資，樂見供貨無虞，業者表示，罐頭、冷凍和微波食品都大幅增加，洗衣機更因民眾不敢去公共洗衣店，銷售量大幅成長約6成。

愛買桃園店店長劉文堯指出，衛生紙前陣子銷售量增加3、4倍，賣到都缺貨、供貨不及，如今已漸漸平穩，疫情當頭，冷凍食品跟微波食品異軍突起，銷量翻倍成長，尤其是炒飯、義大利麵等都很夯，推測是外食民眾減少，大家改在家自己料理，網購也是成長2倍以上。

「洗衣機也是大幅增加！」劉文堯說，防疫期間，公共的洗衣店大家比較不敢去，民眾又一回家就馬上洗澡、洗衣服，整體銷售量大幅成長約6成。他提到，疫情衝擊，搶購者眾，來客數並沒有減少，尤其假日人特別多，且客單價也從過去平均1200元、增加到1600元，整體業績約增加3至4成。但百貨類等耐久財經營地很艱辛，至少掉2成。

劉文堯說，收銀區在地上貼指引，請民眾等候結帳時維持1.5公尺的防疫社交距離，客人用畢手推車就會全面消毒，進入時也要量耳溫、以酒精消毒手部，美食街也是一小時就用酒精或次氯酸水消毒桌面，且建議民眾間隔一人入座，民眾多認為相較路邊攤安全，因此美食街業績維持平盤。

桃園市長鄭文燦說，受肺炎疫情影響，賣場防疫消毒用品暢銷，也因外食族減少，許多人選擇在家用餐，包括廚具、生鮮、熟食、罐頭或泡麵等商品也成為市民採買首選，目前物資供應仍屬充足，呼籲市民朋友適度購買勿囤貨，市府也將持續注意民生物資供貨情形。

鄭文燦也掏腰包購買鍋具、泡麵、秋刀魚等，在熟食區又夾了滷味、雞腿，結束時直奔桃園警分局青溪派出所，鼓勵派出所同仁並話家常，他笑言不但可以勉勵基層同仁，還能刺激消費增加買氣，一舉兩得。

(中時 )