米塔集團的第10大品牌大河屋結合日式居酒屋和屋臺料理精神，打造新型態日式料理，4月插旗CityLink廣場集團，為歡慶松山店開張，推出多重好禮，包含端出獨家限定的丼飯及串燒、餐點買1送1、打卡贈炙燒秋刀魚乙份等活動，來滿足喜好嚐鮮的消費者。

大河屋Citylink松山店甫開幕，吸引消費者嘗鮮。(米塔集團提供)

大河屋CityLink松山店，規劃出有別於其它分店店型的全新型態，打造升級版日式屋台情境風，使用整片孟宗竹林營造入門氣勢，保留大量木製柵欄裝飾，傳統薰木裝潢並掛滿懷舊紅燈籠點綴搭，搭配特有的燈光擺飾，讓進門的顧客體驗到大河屋獨有的新型態日式串燒小館新店型。

歡慶進駐CityLink，大河屋推出一系列CityLink松山限定餐點，首道「無敵海陸三拼丼」料理，嚴選台灣產的嘉義雞，雞腿肉涮上獨門日式醬汁炙燒，搭配採用日式直火炙燒工法的挪威鯖魚、阿根廷深海魷魚，鎖住海鮮原始的海味，口感相當豐富；「南蠻千層豬排丼」料理則是嚴選國產GAS豬里肌薄片，堆疊成千層豬排，裹上日式麵包粉油炸金黃酥脆，淋上主廚特製南蠻醬汁，口感酸甜不油膩。

大河屋Citylink松山店於開幕期間推出限定餐點，有「無敵海陸三拼丼」、「南蠻千層豬排丼」。(米塔集團提供)

除了限定餐點，也端出限定酒食串燒，比如「明太子櫛瓜」選自台灣在地台南4號櫛瓜，上面擠滿日本進口博多明太子醬，嚐盡北海道的風味；「秘醬豬肉串」使用老師傅秘方醃料，讓豬里肌肉入味，單純炙燒品嚐出大河燒肉的美味；「竹莢魚一夜干」來自南方澳的竹筴魚一夜干，炙燒後散發大海氣息的鹹香，紮實飽滿的口感。

大河屋CityLink松山店即日起至4月30日推出多重好禮，第一重即日起至5日，來店消費打卡贈炙燒秋刀魚乙份；6日起至9日指定丼飯「買1送1」，每日僅限量100份，點紐約客牛排丼即送泡菜燒(豬、牛)丼；

10日起至26日消費滿500元再送500元品牌優惠；27日至30日凡點松山限定丼飯再加購11元，人氣串燒4選1(炙燒杏鮑菇、香烤甜玉米、酥烤雞屁股、醬烤甜不辣)。

(中時 )