美國疾控中心(CDC)主任雷菲爾德(Robert Redfield)指出，美國有多達25%的新冠病毒感染者是無症狀感染者，這或許是實行隔離舉措後病毒仍繼續傳播的原因之一。他警告稱，新冠病毒疫情可能持續長達24個月，今年秋將迎來第2波疫情爆發。

雷德菲爾德告訴美國《公共廣播電台》(NPR)稱，「我們現在已經基本確認，相當數量的感染者沒有症狀，比例可能高達25%。」他補充說，在出現症狀前48小時內，這些無症狀感染者會傳播病毒。

《紅星新聞》引述外媒報導指出，來自冰島的一項新研究也發現，檢測呈陽性的新冠感染病例中，50%的人都表示自己並無症狀。這些關於無症狀感染者的報告讓美國CDC考慮改變關於戴口罩的指導建議，即不僅是醫生護士和病人，每個人都應該戴口罩。

曾公開反對戴口罩的美國衛生局局長傑羅姆•亞當斯(Jerome Adams)本周接受媒體採訪時提出了正確戴口罩的建議，他建議把N95口罩留給最需要的醫護人員，戴口罩時不要觸碰臉部，並繼續保持社交距離等等。

《紐約時報》指出，從發布社交距離、學校停課與減少外出的建議以來，除了路易斯安那州和新墨西哥州外，全美各地的發熱率都在下降。其中，西部地區下降幅度最大，而一些郡的降幅甚至高達20%。

美國國立衛生研究院過敏和傳染病研究所主任安東尼•福奇(Anthony Fauci)認為，第2波疫情必然會來臨，雷德菲爾德也同意這一觀點，他認為在未來的24個月裡，新冠病毒很可能會持續影響人們的日常生活。度過第一波危機，就能爭取到時間為第2波疫情的爆發做準備。美國政府、國家衛生研究院與企業的合作終將能開發出疫苗，改變這種病毒對社會的影響。

截至北京時間4月2日6時30分，美國確診病例累計突破21萬例（共計達213372例），成為全球首個確診病例超20萬的國家。

(中時電子報)