死囚行刑前最後後一餐吃什麼？通常獄方會為他們準備「豐盛」菜色，不外乎雞腿、排骨，及高梁酒、海帶、滷蛋等下酒菜，而滷蛋是必備的菜色，據說，吃完「上路」才會走的「圓滿」。不過昨天伏法的縱火6命殺人犯翁仁賢沒吃到「滷蛋」，而是以「荷包蛋」替代。

據了解，看守所昨晚準備了雞腿、控肉、荷包蛋、啤酒還有香菸給他「送行」，翁慢條斯理吃著「最後依餐」拖延時間，但是仍沒有全吃完，最後抽了4根菸才被帶入刑場。

過去常聽聞有死刑犯得知要執行時，行刑前沒胃口吃任何東西，但是「滷蛋」一定會吃完，這象徵圓滿上路，讓他們內心不要再存有怨恨。

而戒嚴時期的軍法刑場就簡單多了，曾在外島服役的服役的網友說，有次天快亮時，突然被叫醒上了卡車，天色未亮，大卡車駛進靶場，這時現場已經集合島上與他一樣被關禁閉的阿兵哥，現場戒備森嚴，海風冷冽，氣氛讓人不寒而慄，但是大家都不知道發生何事，直到一陣安靜後，突然老遠傳來槍響，有個人影倒下，完成所有程序後，接著大夥依序前往現場中心點繞一圈，眼裡目睹一具倒臥血泊的屍體，長官才宣布這位是暴行犯上，槍殺長官被軍法判死的死犯，而這段震懾的過程，就是所謂「軍法教育」，而她的最後一餐滷蛋吃了沒，大家都在猜著。

(中時電子報)