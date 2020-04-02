台中市議員朱元宏等，肯定原住民族委員成立原家中心，對弱勢族人有莫大的幫助。（靜宜大學人社院提供）

靜宜大學承辦原家中心中區專業督導計畫，在原民會指導下，規劃「原力社工，助人有功」計畫，來響應國際社工日。（靜宜大學人社院提供）

世界社會工作日已邁入第13個年頭，社工日的初衷是透過專業與愛心協助弱勢群體解決生活中的問題，促進社會和諧穩定。原住民族雖然是台灣最早的主人，但經歷多次被殖民統治的命運，現今已成為台灣社會的少數民族，當中不乏有經濟困難的家戶。

近幾年來，主要透過「原住民族家庭服務中心」社工的服務與保護，在福利資源可近性及可及性不足的偏鄉部落或都會叢林中散居的族人，原家中心儼然已成為弱勢族人社會安全的守護站；關心部落及都會族人隔代教養、婦女生活、青少年兒童課後學習、老人健康、身心障礙者醫療復健等事項，並提供必要的福利服務。

自從1998年在原鄉部落成立家庭服務中心，到今日已超過20個年頭，原家中心的服務項目與業務執行都有大幅成長，服務的專業技能也日益成熟；為了表彰原家中心社工在服務弱勢族人的重要角色與辛勞，以及為了讓社會各界看見原家中心社工專業在原住民族社會的重要性。

靜宜大學承辦的原家中心中區專業督導計畫，在原住民族委員會的指導下，規劃「原力社工，助人有功」計畫，來響應國際社工日；喚起社會各界對社工專業的重視與鼓勵。來自苗栗縣、台中市與南投縣原家中心社工與縣市政府督導親臨靜宜大學參與社工日活動。

與會的靜宜大學人社院院長郭俊巖及台中市議員朱元宏等，皆表示肯定原住民族委員成立原家中心對弱勢族人有莫大的幫助。

朱元宏市議員與郭俊嚴院長認為，原住民居住在幅員廣大的原鄉或散居在都會區，以目前原家中心的社工人力實難應付弱勢族人的各項福利需求；建議原住民族委員會未來應該編制充足的社工人力和資源，讓原家中心及社工發揮更大的服務能量，以造福更多的弱勢族人。

(中時 )