香港電台英文時事節目《The Pulse》（《脈搏》）女記者3月底採訪世界衛生組織（WHO）祕書長高級顧問布魯斯·艾爾沃德，追問會否重新考慮讓台灣成為WHO成員。香港電台的上級機構香港特區政府商務及經濟發展局2日稱，該節目在表達上有違「一個中國」原則及《香港電台約章》（《約章》）。

中新社今天報導，港府商經局發言人表示，局長認為該集節目當中的表達，有違「一個中國」原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。指WHO成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，香港電台必須對此有正確的認識，不能偏差。廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責。

發言人表示，局長已再次敦促廣播處長和香港電台在處理所有節目時，必須全面恪守《約章》，並採取應有的專業和嚴謹態度。

教導稱，《約章》清楚訂明香港電台的公共目的及使命，當中包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感，以及增加市民對「一國兩制」的認識。

香港中新社報導，香港城市智庫召集人洪錦鉉2日受訪時認為，香港電台記者的提問是刻意為之。作為具官方背景的媒體，香港電台此舉是抵觸「一國兩制」，挑戰大陸中央「一個中國」底線。特區政府必須嚴肅處理香港電台這一問題，辭退相關記者，否則將開極壞的先例。

報導指，中國和平統一促進會香港總會常務理事、香港時事評論員朱家健認為，涉事記者向世衛提出的問題實為台獨助攻，沒有秉持「一個中國」原則，表現絕不合格。香港電台作為公營廣播機構，特區政府不能對香港電台「以疫煽獨」一事視若無睹，須主動調查、問責和檢討。

(中時 )