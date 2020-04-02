國際油價近期崩跌，美國總統川普樂觀預期，產油大國沙烏地阿拉伯和俄羅斯在未來幾天將就石油減產達成協議，價格戰可獲得解決。國際油價一度大漲逾10％。

台北時間2日晚間6時許，布蘭特原油大漲 10.95%，暫報每桶 27.45 美元，西德州中質原油 (WTI) 大漲10%，每桶達22.34 美元。

川普表示，他已和沙、俄領導人談過話，他認為價格戰嚴重衝擊石油工業，希望石油業「回到原來的狀態」。

川普與俄羅斯總統普丁3月30日通電話，就當前國際原油市場形勢交換意見，同意兩國高層能源官員討論全球油價下挫的問題，兩人並認為目前石油市場的形勢對雙方都不利。川普表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯正討論相關問題，如有需要，會在適當的時候加入。

受新冠肺炎疫情衝擊石油需求、主要產油國未達成聯合減產協議等因素影響，國際原油價格在過去一個月內腰斬。專家預計，未來全球石油需求將持續下滑。

(中時 )