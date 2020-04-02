一名23歲的夏姓男子在酒店擔任公關，前年5月間，一名女客人包台帶他出場後，隔日2人發生性行為，但事後女子卻控告夏男在其住處喝酒聊天趁其失去意識性侵得逞，隔日再趁其服用安眠藥與鎮定劑後，2天內共5次性侵得逞。對此夏男否認性侵一說，表示女子是自願與他發生性關係；但桃檢認為，女子前後說詞矛盾，且無積極證據，偵結夏男予以不起訴處分。

根據《ETtoday》報導，一名23歲夏姓男酒店公關遭女客人指控乘機性交，女子包台帶夏男出場後，2人到女子住處喝酒聊天，女子控夏男趁她酒後失去意識不能抗拒，乘機性侵1次。隔日女子到夏男住處，夏男又趁她吃安眠藥與鎮定劑後，意識模糊無力反抗的情況下，對她性侵4次，且過程未使用保險套，夏男將生殖器插入其下體後持續到射精才停止動作。

對此，夏男喊冤，他表示女子是他的客人，當天女子包台帶他出場後，確實到了女子住處喝酒聊天，但2人未發生性行為；隔日女子又找到他住處，2人確實發生關係，但女子全程都是清醒狀態且是自願的。

桃檢認為，女子表示自己服藥後意識模糊，卻又表示過程中夏男未戴保險套，前後說詞矛盾；若是被性侵，女子又如何與夏男相處2天之久，期間也未趁機逃離或呼救，行為與一般被性侵的被害人相當不同；此外，女子父親在警方製作筆錄時才知道女兒被性侵，因此不排除是擔心父親責備，才提出遭乘機性侵等情節提告。檢方認為女子未提出其他積極證據佐證，僅憑其單一指控難以依乘機性交罪嫌相繩，偵結予以不起訴處分。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)